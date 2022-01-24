Минск, 24 января, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии расследует шесть уголовных дел, возбуждённых прокуратурой Могилёвской области «по фактам незаконного сбора и распространения персональных данных прокурорских работников, а также их публичного оскорбления в информации, размещенной в сети Интернет, в связи с выполнением ими служебных обязанностей». Об этом 24 января сообщила пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Ранее в новостях: Белорусский суд приговорил минчанку за отказ сдавать квартиру прокурорше

«Согласно материалам дел неустановленные лица 18 и 19 января 2022 года на одном из деструктивных Telegram-каналов разместили фотоизображения работников прокуратуры г. Могилева, под которыми пользователи ресурса оставили выраженные в неприличной форме унизительные комментарии в их адрес. Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203−1 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — сказано в официальном сообщении.

Больше новостей на эту тему в сюжете: Протесты в Белоруссии