Копейск, Челябинская область, , 23:11 — REGNUM Жительница города Копейска (Челябинская область) задержана после нападения с ножом на мать, сообщили 24 января в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нападение произошло в Копейске ночью 23 января в доме № 4А на улице Республиканской. Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии вызвала тревожной кнопкой соседка потерпевшей.

Когда росгвардейцы приехали, девушка сообщила, «что из соседней квартиры доносятся женские крики». Они позвонили в эту квартиру, дверь в которую открыла 63-летняя женщина с окровавленным лицом и колото-резанными ранениями левой щеки.

«Она пояснила, что между ней и дочерью произошёл словесный конфликт, — сообщили в Росгвардии. — В какой-то момент дочь взяла со стола два кухонных ножа и нанесла ей около десяти порезов лица».

Злоумышленницу, которой оказалась ранее не судимая женщина в возрасте 31 года, задержали, орудия преступления изъяли. Пострадавшую доставили в больницу.

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