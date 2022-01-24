Берлин, , 23:31 — REGNUM Цены на энергоносители значительно выросли в Германии, предстоящим летом в стране ожидается высокий риск дополнительных расходов на электроэнергию. В связи с этим молодежная организация Jusos выступила за оказание финансовой поддержки молодым людям, проходящим обучение. Об этом сообщает 24 января издание Spiegel.

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«Наша текущая задача — оказать помощь молодежи в то время, когда приходится сокращать наши контакты и проводить много времени дома. Мы не можем допустить, чтобы молодые люди отключали отопление, потому что они не могут позволить себе ни аренду, ни предметы первой необходимости», — заявила федеральный председатель молодежной организации СДПГДжессика Розенталь.

Jusos также призывает предусмотреть единовременное увеличение пособия на ребёнка на 300 евро. «Поскольку многие молодые люди все еще получают детское пособие во время обучения, его можно использовать в тех областях, где оно наиболее остро необходимо», — отметила Розенталь.