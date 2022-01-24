Бергамо, Италия, 24 января, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Агент 26-летнего оттянутого нападающего «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука Валерио Джуффрида заявил, что футболист может остаться в клубе из Бергамо до конца сезона.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

«Есть вероятность, что Миранчук останется в клубе. У другого игрока на позицию Миранчука Иличича сейчас проблемы со здоровьем», — цитирует агента российского футболиста издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в шестнадцати матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными перелдачами.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Дженоа» на правах аренды.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» 4 сентября 2020 года за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.