Москва, 24 января, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Не стоит воспринимать всерьёз сообщения о возможном ракетном ударе американскими субмаринами по Крыму. Об этом 24 января заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель редакционно-издательского отдела Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Defenseimagery.mil USS OHIO

«Бред по сути, при этом очередное и набившую уже оскомину проявление информационной войны», — заявил эксперт.

Напомним, что американское издание The Drive сообщило о возможном ударе крылатыми ракетами «Томагавк» американской субмариной Georgia класса Ohio по территории России и Крыма.