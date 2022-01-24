Киев, 24 января, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о разочаровании приверженностью правительства Германии к реализации газопровода «Северный поток — 2», а также осудил решение Берлина о запрете поставок оружия на Украину. Об этом сообщает 24 января немецкое издание Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

«Текущая ситуация демонстрирует нам отказ от оказания помощи и предательство со стороны друзей, когда нашей стране угрожают российские войска», — заявил Кличко.

По его словам, в Киеве уже задаются вопросом, находится ли правительство Германии «на стороне свободы или же на стороне агрессора».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также подверг критике отказ правительства Германии поставлять оружие, о котором Киев просил неоднократно.

Следует отметить, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц, говоря о «Северном потоке — 2», ранее заявил, что в случае «вторжения» России на Украину будут обсуждаться все возможные санкции.