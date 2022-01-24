Берлин, 24 января, 2022, 23:14 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зафиксировано 63 393 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 28 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 24 января Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в Германии выявлено уже 8 744 840 носителей вируса, подтверждено 116 746 случаев смерти от заболевания. Излечились в общей сложности 7 273 100 человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 840,3 случая на 100 000 человек.

В Германии остаётся доминирующим высокозаразный штамм коронавируса «Омикрон», в связи с чем федеральное правительство и главы правительств федеральных земель хотят обсудить новые меры по сдерживанию вируса.

Согласно новому проекту резолюции, власти страны не планируют ослаблять существующие меры по борьбе с коронавирусом, однако впервые предусматривается прекращение некоторых ограничений в долгосрочной перспективе.