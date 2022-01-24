Бишкек, 24 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Киргизии инициировало законопроект о продлении до 1 августа запрета на вывоз за рубеж 16 видов сельхозтоваров. Об этом сообщили в правительстве республики.

Ken Flottman Киргизия

Предлагается с 1 февраля вновь ввести ограничения на экспорт из Киргизии за пределы Евразийского экономического союза куриных яиц, пшеничной муки, сахарного песка, растительного масла, пшеницы, кукурузы, ячменя, риса, маслин, овса, сена, соломы, комбикормов, отрубей и зерновых корма, а также минеральных удобрений.

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В Минсельхозе объясняют свою инициативу тем, что в республике ожидается значительное снижение объемов этих видов сельскохозяйственной продукции, из-за чего цены на них и другие товары могут значительно вырасти.

Также предлагается установить нулевую ставку налога на добавочную стоимость на импорт живых сельхозживотных, яиц, зерновых и кормов — на период с 1 февраля по 31 декабря 2022 года.

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