Лондон, , 22:50 — REGNUM Победительница конкурса BBC Sound of 2022британская певица PinkPantheress поделилась фрагментом новой песни с участием Willow (Уиллоу Смит) в своем аккаунте в социальной сети TikTok. Об этом стало известно 24 января.

Певица и блогер PinkPantheress Официальный YouTube-канал PinkPantheress

20-летняя певица, которая в октябре 2021 года выпустила свой дебютный микстейп To hell with it, поделилась клипом новой коллаборации в своем TikTok. В видео PinkPantheress ответила фанату, который написал: «Думаю, что Уиллоу Смит должна участвовать в этом», написав: «Тебя услышали. Сотрудничество, о котором я мечтала годами».

Коллаборация может стать первым новым материалом PinkPantheress в этом году.

