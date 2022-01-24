Лондон, 24 января, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Победительница конкурса BBC Sound of 2022британская певица PinkPantheress поделилась фрагментом новой песни с участием Willow (Уиллоу Смит) в своем аккаунте в социальной сети TikTok. Об этом стало известно 24 января.

Официальный YouTube-канал PinkPantheress Певица и блогер PinkPantheress

20-летняя певица, которая в октябре 2021 года выпустила свой дебютный микстейп To hell with it, поделилась клипом новой коллаборации в своем TikTok. В видео PinkPantheress ответила фанату, который написал: «Думаю, что Уиллоу Смит должна участвовать в этом», написав: «Тебя услышали. Сотрудничество, о котором я мечтала годами».

Коллаборация может стать первым новым материалом PinkPantheress в этом году.