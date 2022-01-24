Милан, Италия, 24 января, 2022, 22:49 — ИА Регнум. 45-летний главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 24 января сообщила пресс-служба «нерадзурри».

Acmilan.com Футболисты «Интера»

На данный момент Индзаги находится на самоизоляции у себя дома и выполняет процедуры, предусмотренные медицинским протоколом.

После 22-х сыгранных туров миланский «Интер», одержав шестнадцать побед и набрав 53 очка, занимает чистое первое место в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22. 6 февраля «Интер» сыграет с «Миланом» в матче 23-го тура чемпионата.

Симоне Индзаги возглавил «Интер» 3 июня 2021 года после ухода Антонио Конте с поста главного тренера основной команды. Ранее итальянский специалист возглавлял римский «Лацио».