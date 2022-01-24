Москва, , 22:46 — REGNUM Блогер Даша Корейка начала подготовку ко второй пластической операции. Об этом она сообщила в историях личного Instagram-аккаунта 24 января.

Даша Корейка Скриншот с YouTube

Блогер опубликовала видео из клиники. «Готовлюсь ко второй операции», — подписала она ролик. Однако Даша Корейка не уточнила, что именно она планирует изменить в своей внешности.

ИА REGNUM напоминает, что настоящее имя Даши Корейки — Максим Матвеев. В 2021 году он совершил трансгендерный переход и сделал пластическую операцию по феминизации лица и увеличению груди.

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