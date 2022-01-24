Лондон, 24 января, 2022, 22:45 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки зарегистрировано более 88 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 24 января правительство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Заражение коронавирусом выявили у 88 447 человек. С учетом этих данных, общее число случаев заражения COVID-19 в Британии составило 15 953 685.

За последние 24 часа в Британии умерло 56 пациентов с диагнозом COVID-19.

Общее число умерших от последствий коронавируса составляет в Британии 153 916 человек.