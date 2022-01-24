Киев, , 22:43 — REGNUM Паниковать украинцам не следует: власти страны делают всё, чтобы мирное урегулирование прошло успешно, заявил 24 января президент Украины Владимир Зеленский, передаёт «112 Украина».

Владимир Зеленский President.gov.ua

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В своём видеообращении, которое было опубликовано по итогам заседания СНБО, президент Украины заверил сограждан, что в стране «всё под контролем» и что «причин для паники нет».

Зеленский «Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путём мирного урегулирования. Знаем обо всём, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем для этого абсолютно всё, что нужно».

Таким образом он повторил ту же мысль, что и руководство СНБО: опасаться «вторжения» со стороны России сейчас не следует.

Добавим, что это сделано на фоне информационной кампании Вашингтона и Брюсселя о выдуманной ими угрозе со стороны Москвы. Киев также участвует в этой информационной кампании, несмотря на сегодняшние заявления.

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