Стокгольм, , 22:42 — REGNUM Шведская певица Салли Шапиро объединила усилия с Highway Superstar (Алекс Карлински) для создания песни Down This Road, четвертого трека, который будет появится на будущем альбоме исполнительницы Sad Cities. Об этом 24 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Салли Шапиро рассказала о новом релизе: «Down This Road — это меланхоличная синти-поп песня под влиянием джаза, которую мы написали вместе с Highway Superstar. Алекс прислал нам идею для первого куплета, который нам очень понравился. Мы также обменивались сообщениями с Джорджей Чалмерс о сотрудничестве, потому что нам нравится, как она играет на саксофоне. Поэтому Джорджа записал для него отличное соло на саксофоне».

Карлински добавила к речи Шапиро: «Когда я начал думать о песне Down This Road, обстановка и атмосфера были мне довольно ясны. Я знаю Йохана и Салли уже довольно давно, и я большой поклонник их музыки. Естественно, я очень нервничал, но я остался в восторге от результата, и я так счастлив и горд быть частью нового альбома Йохана и Салли».

Читайте ранее в этом сюжете: Babeheaven анонсировали второй студийный альбом

Читайте развитие сюжета: Sally Shapiro поделилась новой рождественской песней «Christmas Escape»