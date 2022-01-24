Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» планирует предложить 34-летнему российскому голкиперу Михаилу Кержакову новый контракт, который будет рассчитано до 30 июня 2023 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Михаил Кержаков

Кержаков перешел в «Зенит» 1 июля 2015 года из «Анжи» на правах свободного агента. Текущее соглашение голкипера с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне из-за травмы Станислава Крицюка Михаил Кержаков принял участие в четырнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых пропустил пятнадцать мячей. Три встречи вратарь отстоял «на ноль».

Ранее сообщалось, что агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого опроверг информацию о том, что руководство санкт-петербургского клуба предлагало украинскому футболисту продлить контракт.