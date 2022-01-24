В сирийском городе Хасеке продолжаются бои курдов с боевиками ИГ*
Эль-Хасака, Сирия, 24 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В подконтрольных сирийским курдам кварталах города Хасеке продолжаются бои с боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее сбежавшими из городской тюрьмы, сообщил 24 января на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Он отметил, что в этих боях на стороне курдов участвуют военные США.
«В операциях принимают участие американские военнослужащие», — сказал Журавлев.
Из-за этих событий свыше 2,5 тыс. мирных жителей ушли в кварталы города, контролируемые правительственной армией Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали городскую тюрьму в городе Хасеке, освободив оттуда своих сообщников. Отряды сирийских курдов вступили с ними в бои при поддержке боевой авиации США.
*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ.