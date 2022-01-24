Рим, 24 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. 31-летний форвард турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли получил вызов в сборную Италии по футболу. Нападающий может сыграть за «скуадра адззурру» впервые с 2018 года.

Nazionale Calcio Марио Балотелли

Сборная Италии 24 марта 2022 года в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сыграет со сборной Северной Македонии.

В составе сборной Италии Марио Балотелли принял участие в 36-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В текущем сезоне Балотелли принял участие в девятнадцати турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.