Москва, , 22:32 — REGNUM Актёр и режиссёр Данила Козловский стал гостем YouTube-шоу «Юзефович». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 24 января.

Данила Козловский byba96

В интервью Козловский рассказал о работе, предпочтениях в еде, а также о своём последнем проекте — сериале «Карамора». По словам актёра, иностранные стриминговые сервисы интересуются покупкой прав на показ шоу: «Мы сейчас ведём переговоры с несколькими крупными мировыми платформами. Заинтересованность была ещё на постпроизводственной стадии», — утверждает Козловский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2022 года состоялась премьера сериала «Карамора», режиссёром которого выступил Козловский — он также сыграл в нём главную роль. Пользователи Сети высмеяли актёра за его самолюбование в проекте, а также за «шёпот» в кадре.

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