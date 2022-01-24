Москва, 24 января, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр Данила Козловский стал гостем YouTube-шоу «Юзефович». Выпуск с его участием доступен на одноимённом канале с 24 января.

byba96 Данила Козловский

В интервью Козловский рассказал о работе, предпочтениях в еде, а также о своём последнем проекте — сериале «Карамора». По словам актёра, иностранные стриминговые сервисы интересуются покупкой прав на показ шоу: «Мы сейчас ведём переговоры с несколькими крупными мировыми платформами. Заинтересованность была ещё на постпроизводственной стадии», — утверждает Козловский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2022 года состоялась премьера сериала «Карамора», режиссёром которого выступил Козловский — он также сыграл в нём главную роль. Пользователи Сети высмеяли актёра за его самолюбование в проекте, а также за «шёпот» в кадре.