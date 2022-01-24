* запрещённая в России организация

Осло, , 22:29 — REGNUM В норвежском Осло второй день проходит саммит с участием представителей радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 24 января газета «8 собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В первый день саммита, 23 января, делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретилась с делегацией представителей гражданского общества в составе 16 человек. Источники сообщили, что встреча прошла в спокойной обстановке, делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласилась с возвращением девочек в школы и пообещала вновь открыть министерство по делам женщин. На встрече также было подчеркнуто, что женщинам будет предоставлено право на протест, а женщины-госслужащие смогут вернуться на работу в учреждения.

В программе саммита запланированы также встречи делегации «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с представителями других стран, в том числе США и Великобритании, для обсуждения различных вопросов. Ранее в Госдепартаменте заявили, что основными темами саммита в Осло являются вопрос создания в Афганистане всеобъемлющей политической системы, обеспечение прав женщин и борьба с терроризмом. Спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст также заявил, что его страна стремится урегулировать афганский кризис.

К сожалению, гуманитарный кризис в Афганистане усугубляется с каждым днем. Помимо холодной погоды, большинство бывших государственных и частных служащих, потерявших работу, теперь вынуждены искать возможность заработать, чтобы прокормить свои семьи. В последние дни из северных провинций, особенно из Балха, поступали многочисленные сообщения о том, что даже девушки и женщины выходят на улицу в надежде найти хоть какую-нибудь подработку.

Всем понятно, что урегулирование кризиса в Афганистане требует серьезного внимания международного сообщества. Саммит в Осло призван обеспечить платформу для диалога, в том числе для того, чтобы стороны договорились о дальнейшем оказании помощи и более эффективных способах её доставки. Неспособность скорейшим образом разрешить гуманитарный кризис, когда люди не в состоянии прокормить себя, может создать дополнительные проблемы как для Афганистана, стран региона и даже мира.

Отмечается, что после поступления в Афганистан денежной помощи в размере $32 миллионов от Организации Объединенных Наций стоимость доллара в Афганистане упала примерно на два афгани, что напрямую повлияло на цены на сырье. Продолжение такой помощи может изменить ситуацию в Афганистане. В ситуации, когда люди борются с голодом, сторонам необходимо быстро решать проблемы любыми возможными способами, отмечает издание.