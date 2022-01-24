Рим, 24 января, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Владельцы табачных лавок Италии готовятся к общенациональной забастовке, передают национальные СМИ в понедельник, 24 января, со ссылкой на заявления профильной бизнес-ассоциации.

Byron Villegas Сигареты

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Участники рынка недовольны новыми ограничениями, в соответствие с которыми для посещения табачных магазинов (в отличие от супермаркетов или аптек) потребуется предъявление так называемого антикоронавирусного супер-сертификата (то есть табачные лавки станут недоступными для непривитых и не болевших коронавирусом).

Предприниматели неукоснительно соблюдали все общие ограничения и не понимают, почему сейчас к ним относятся таким образом, отметили представители ассоциации.

По данным на24 января, в Италии умерли143 875человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на352(днем ранее — на227). Число подтвержденных носителей выросло на77 796(днем ранее — на138 860). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 001 344 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены2 709 857человек (на25 049 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,3 миллионачеловек (более 78,6% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).