Нью-Йорк, США, 24 января, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Американский инди-поп дуэт Babeheaven анонсировал свой второй студийный альбом Sink Into Me и поделился новым синглом Make Me Wanna, в записи которого принял участие рэпер Navy Blue (Сэйдж Эльсессер). Об этом 24 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Make Me Wanna — первый релиз Babyheaven в 2022 году. Сингл войдет в их предстоящий альбом вместе с прошлогодними песнями Don't Wake Me и The Hours. Новый трек вышел вместе с клипом от режиссера Ноэля Пола и содержит куплет бруклинского рэпера Navy Blue.

Нэнси Андерсен из Babyheaven прокомментировала релиз: «Куплеты и припев этой песни были взяты из двух старых демо-версий. Слушая трек сейчас, я понимаю, что, очевидно, была убита горем во время написания, но мне трудно быть откровенным в своих текстах. Синтезаторные волны в этой песне затрагивают струны моего сердца, и когда мы писали интрументал для этой песни, это напомнило мне об моих стихах и о том, что я испытывала в то время. Я связалась с Navy Blue, чтобы узнать, не хочет ли он принять участие в альбоме, и он написал куплет для этой песни, который идеально похож на прямую и краткую версию того, что я пыталась сказать изначально».