Вашингтон, 24 января, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Режиссёр Ли Дэниелс снимет для Netflix новый фильм ужасов, в котором сыграют Андра Дей, Октавия Спенсер и Гленн Клоуз. Об этом 24 января сообщает портал The Wrap.

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Инсайдеры сообщили, что на производство картины будет потрачено $65 млн. Ли Дэниелс выступит не только в качестве режиссёра, но и сценариста, сценарий он написал вместе с Дэвидом Коггешоллом («Добыча») и Элайджей Байнумом. Кроме Дей, Спенсер и Клоуз в проекте также участвуют Роб Морган («Не смотрите наверх»), Калеб Маклафлин («Очень странные дела») и Онжаню Эллис («Страна Лавкрафта»).

По имеющейся у инсайдеров информации, в основу хоррора ляжет реальный случай. Сюжет фильма расскажет о женщине из штате США Индиана (роль исполнит Андра Дей), в детей которой вселились демоны.

Напомним, фильм Ли Дэниелса «Сокровище», премьера которого состоялась в 2009 году, был номинирован на премию «Оскар» в шести категориях. Свою последнюю картину «Империя» режиссёр снял в 2015 году.