Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Российские диппредставительства в США не изменили график работы, о какой-либо эвакуации сотрудников речь не идёт, заявил 24 января посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью CNN.

Анатолий Антонов Mil.ru

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Отвечая на вопрос, правда ли, что российское посольство в Вашингтоне приступило к эвакуации дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины, Антонов сказал:

«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний Госдепартамента посольство не получало».

Он добавил, что российская дипмиссия продолжает выполнять свои задачи. На этой неделе дипломатам нужно «получить письменные ответы от американской стороны на российские предложения по двум документам о гарантиях безопасности».

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