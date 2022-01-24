Вашингтон, 24 января 2022, 22:27 — REGNUM Российские диппредставительства в США не изменили график работы, о какой-либо эвакуации сотрудников речь не идёт, заявил 24 января посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью CNN.
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Отвечая на вопрос, правда ли, что российское посольство в Вашингтоне приступило к эвакуации дипломатов в связи с ситуацией вокруг Украины, Антонов сказал:
Он добавил, что российская дипмиссия продолжает выполнять свои задачи. На этой неделе дипломатам нужно «получить письменные ответы от американской стороны на российские предложения по двум документам о гарантиях безопасности».
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