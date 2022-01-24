Буяновац, , 22:37 — REGNUM Главы сербских муниципалитетов Буяновац и Прешево Нагип Арифи и Ардита Синани 24 января потребовали от премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти отмены решения о введении новых мер борьбы против коронавируса, так как они мешают многим гражданам этих муниципалитетов въезжать на территорию Косово.

Медведжа, Буяновац и Прешево VoyaSS

По словам глав Буяноваца и Прешево, власти в Приштине требуют от въезжающих на территорию края справку о пройденной трехкратной вакцинации, которой у многих граждан двух муниципалитетов центральной Сербии нет, так как с момента их вакцинации двумя компонентами вакцины прошло менее шести месяцев, передает издание «Политика».

Напомним, что для въезда в Косово нужна справка о пройденной вакцинации тремя дозами вакцины от коронавируса или справка о вакцинации двумя дозами и отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 48 часов до момента пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово.

Руководство муниципалитетов Прешево и Буяновац, в которых большинство населения составляют албанцы, неоднократно требовало от Приштины потребовать включения представителей албанцев центральной Сербии в переговоры о «нормализации отношений» с Белградом.