Рим, 24 января, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Зараженные коронавирусом или находящиеся на COVID-карантине депутаты, сенаторы Италии и представители властей регионов в понедельник, 24 января, приняли участие в первом туре президентских выборов.

Скорая помощь

В соответствие с предложением спикера нижней палаты парламента Роберто Фико машины скорой помощи останавливались на парковке парламента, где и происходило голосование.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Первый тур выборов проходит 24 января.