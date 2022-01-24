Афины , , 22:21 — REGNUM Регулярный брифинг греческого Национального комитета по вакцинации, проводимый каждый понедельник, отложен из-за суровых погодных условий. Об этом сообщает AMNA 24 января.

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Регулярные брифинги проводят председатель Комитета Марию Теодориду и Генеральный секретарь Первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус, которые предоставляют обновленную информацию о программе вакцинации.

Снежная буря нарушила работу государственного сектора, транспорта в Афинах и международного аэропорта, а также вынудила студентов, преподавателей и сотрудников в целом работать онлайн из дома.