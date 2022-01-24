Вильнюс, 24 января, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Литва выставила более 170 км забора из колючей проволоки на самых уязвимых участках границы с Белоруссией, сообщает 24 января пресс-служба литовского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По данным кабмина, установкой заграждений на границе занимаются около 600 человек.

«Колючая проволока уже установлена на всех наиболее уязвимых участках границы… В настоящее время на границе задействовано около 600 рабочих», — указано в сообщении правительства Литвы.

«Сегменты ограждения на всех участках первой очереди должны быть установлены до 30 апреля, а полностью физический барьер на границе с Белоруссией будет установлен к сентябрю», — уточняет пресс-служба.

Напомним, осенью 2021 года Литва и Польша заявили о резком росте числа нелегальных мигрантов, идущих через границу с Белоруссией, ввели на границе чрезвычайное положение, а также начали возводить заграждения.