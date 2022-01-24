Рим, , 22:18 — REGNUM По всей видимости, Италия достигла плато кривой заражений штаммов коронавируса «Омикрон», заявил в понедельник, 24 января, комиссар правительства Италии по борьбе с распространением эпидемии Франческо Фильюоло.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число выявляемых случаев снижается, есть надежда, что это устойчивая тенденция, добавил он.

По данным на 24 января, в Италии умерли 143 875 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 352 (днем ранее — на 227). Число подтвержденных носителей выросло на 77 796 (днем ранее — на 138 860). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 001 344 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены 2 709 857 человек (на 25 049 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,3 миллиона человек (более 78,6% граждан страны).