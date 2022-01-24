Вена, , 22:18 — REGNUM 24 января австрийский клуб «Вольфсберг» потерпел поражение от донецкого «Шахтера» со счетом 1:4. Игра проходила в рамках товарищеской встречи. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами в составе украинского футбольного клуба отметились Георгий Судаков (77' Тобиас), Жуниор Мораеш (80' Фернандо, 90' Корниенко) и Тете (88' Антонио). Единственный мяч «Вольфсберга» на 37-й минуте встречи забил Лука Лочошвили.

Составы команд:

«Вольфсберг»: Кофлер, Новак, Лочошвили, Линдль, Ляйтгеб, Вирницниг, Тефернер, Диенг, Визингер, Дедич, Ясич.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Матвиенко, Испаили, Майкон, Патрик, Виктор, Нереш, Мудрик.