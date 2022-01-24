Афины , , 22:17 — REGNUM Греция подтвердила 19 075 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 2 января.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 1 812 384 случая инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 111 случаев смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 22 748 человек.

В общей сложности 655 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 66 лет, и 82,0% имеют основное заболевание и /или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее сообщалось про 12 108 заражений и 84 смерти.