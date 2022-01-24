* запрещённая в России организация

Кабул, 24 января, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока Афганистана выступило против вербовки несовершеннолетних в ряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 24 января информационное агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Как сообщается, данную тему затронул глава управления по предотвращению порока указанного министерства Раз Мохаммад в ходе встречи с военнослужащими первого батальона армейской бригады во дворце Даруламан в Кабуле.

Он добавил, что командиры будут исключать из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже состоящих в них несовершеннолетних лиц в случае выявления таковых.

Отмечается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не определили в новом законе возраста достижения совершеннолетия, однако при прежней власти несовершеннолетними в Афганистане считались лица моложе 18 лет.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также создали комиссию по очистке своих рядов от «нежелательных лиц». Согласно их заявлению, по решению комиссии на сегодняшний день из рядов движения уже изгнаны более 3,5 тысячи человек, ряд изгнанных членов были привлечены к ответственности.