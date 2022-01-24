Рим, 24 января, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Лидеры итальянских партий в первый день президентских выборов в понедельник, 24 января, продолжают интенсивные консультации.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Италии

Имена вероятных кандидатов на формальной высший пост в государстве до сих пор не упоминаются. Ранее Сильвио Берлускони отказался быть кандидатом от правоконсерваторов, а премьер-министр Марио Драги, вероятно, предпочтет остаться на нынешнем посту.

Представители трех правых партий готовятся выдвинуть общего кандидата, заявил лидер «Лиги» Маттео Сальвини. Ранее его коллега по правому блоку Джорджа Мелони сказала, что таким кандидатом может стать бывший прокурор Карло Нордио, известный по процессам против «Красных бригад». При этом «Лига» ведет переговоры с леволибералами и популистами в надежде договориться о таком кандидате, которого поддержат все основные партии.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Первый тур выборов проходит 24 января.