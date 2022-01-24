Лос-Анджелес, США, 24 января, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Американские актёры Крис Эванс и Дуэйн Джонсон сыграют в фильме под названием Red One. Об этом 24 января пишет Deadline.

Gage Skidmore Крис Эванс

По данным СМИ, режиссёром комедии выступит Джейк Кэздан, а автором сценария — Крис Морган. Начало съёмок фильма запланировано на 2022 года.

Добавим, что разработкой Red One занимается киностудия Amazon Studios. Другие подробности производства картины пока держатся в секрете.