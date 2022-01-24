Рим, , 22:09 — REGNUM Вслед за президентскими выборами в Италии нужно провести и парламентские, заявила в понедельник, 24 января, лидер правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Giorgiameloni.it

Избрать Марио Драги премьер-министром предлагал уходящий президент Серджо Маттарелла, поскольку он уходит в отставку, то с появлением нового президента должно смениться и правительство, полагает лидер итальянской оппозиции.

В нынешнее правительство, сформированное Драги в феврале 2021 года, входят леволибералы, популисты и две из трех правоконсервативных партий — Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Из крупных партий в оппозиции остались только «Братья Италии». Социологи предполагают, что у правых есть шансы получить большинство в случае проведения досрочных парламентских выборов и сформировать новое правительство самостоятельно.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Первый тур выборов проходит 24 января.