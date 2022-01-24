Уагадугу, 24 января 2022, 22:08 — REGNUM Правительство и парламент Буркина-Фасо объявили более не действующими военные, захватившие власть в республике, сообщает 24 января leFaso. Президент Рок Марк Кристиан Каборе отстранён от власти.
Соответствующее заявление сделали сегодня, 24 января, представители «Патриотического движения за охрану и восстановление» во главе с подполковником Поль-Анри Сандаого Дамибой.
Мятежники объявили закрытыми границы республики и о введении комендантского часа — с 21:00 до 05:00.
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