Уагадугу, 24 января, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Правительство и парламент Буркина-Фасо объявили более не действующими военные, захватившие власть в республике, сообщает 24 января leFaso. Президент Рок Марк Кристиан Каборе отстранён от власти.

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Соответствующее заявление сделали сегодня, 24 января, представители «Патриотического движения за охрану и восстановление» во главе с подполковником Поль-Анри Сандаого Дамибой.

Мятежники объявили о закрытии границ республики и о введении комендантского часа — с 21:00 до 05:00.