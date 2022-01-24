Вашингтон, , 22:04 — REGNUM Среди пользователей сервиса коротких видеороликов TikTok набирает популярность челлендж (испытание), в рамках которого им нужно очистить сырое яйцо. Об этом 24 января сообщает портал Mashable.

Яйца John Liu

Пользователи платформы пытаются чистить яйца при помощи подходящих металлических инструментов. Для того, чтобы пройти испытание, им нужно, проявляя терпение и осторожность, по кусочкам отделить скорлупу от оболочки, в которой находятся белок и желток. Пользователи, желая показать свои навыки в этом деле, не только проводят прямые трансляции, но также публикуют смонтированные клипы и ускоренные версии стримов.

https://twitter.com/aaahndre/status/1482247240513200128

Отметим, что тема подобной чистки яиц не в первый раз становится популярной в сети. Ранее подобные видео публиковали врачи-хирурги, желающие похвастаться своими навыками.

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