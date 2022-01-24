Рим, , 22:02 — REGNUM Ситуация в сфере образования в Италии может быть описана словом «хаос», заявил в понедельник, 24 января, глава национальной ассоциации директоров школ Антонелло Джаннелли.

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Из-за эпидемиологической ситуации и постоянно меняющихся правил у работников школ нет времени на то, чтобы учить детей, они непрерывно занимаются различными «санитарными и парасанитарными вопросами», отметил он.

Учебный 2021−2022 год в Италии проходит очно. Смягчены ограничения на очную учебу в случае выявления одного зараженного в классе (учащиеся продолжают посещать школу, но должны носить респираторы). Вакцинация для преподавателей является обязательной.

По данным на 24 января, в Италии умерли 143 875 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 352 (днем ранее — на 227). Число подтвержденных носителей выросло на 77 796 (днем ранее — на 138 860). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 001 344 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены 2 709 857 человек (на 25 049 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,3 миллиона человек (более 78,6% граждан страны).