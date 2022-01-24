Москва, 24 января 2022, 22:01 — REGNUM Администрация платформы для проведения прямых трансляций Twitch заблокировала страницу актёра Виталия Гогунского. Об этом 24 января пишет Cybersport.ru.

Виталий Гогунский
Виталий Гогунский
Скриншот видео на YouTube

Как отмечает портал, Гогунский вместе с коллегой Андреем Гайдуляном запустили трансляцию на Twitch, на которой они смотрели сериал «Универ». Причины блокировки страницы актёр не назвал.

ИА REGNUM напоминает, что Виталий Гогунский исполнил роль спортсмена Кузи в сериале «Универ». Шоу впервые вышло в 2008 году, после чего в 2011 был выпущен его перезапуск «Универ. Новая общага», а в 2021 году — продолжение под названием «Универ. 10 лет спустя».

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