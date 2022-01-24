Москва, 24 января, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Администрация платформы для проведения прямых трансляций Twitch заблокировала страницу актёра Виталия Гогунского. Об этом 24 января пишет Cybersport.ru.

Скриншот видео на YouTube Виталий Гогунский

Как отмечает портал, Гогунский вместе с коллегой Андреем Гайдуляном запустили трансляцию на Twitch, на которой они смотрели сериал «Универ». Причины блокировки страницы актёр не назвал.

ИА REGNUM напоминает, что Виталий Гогунский исполнил роль спортсмена Кузи в сериале «Универ». Шоу впервые вышло в 2008 году, после чего в 2011 был выпущен его перезапуск «Универ. Новая общага», а в 2021 году — продолжение под названием «Универ. 10 лет спустя».