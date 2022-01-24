Приштина, Сербия, 24 января, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Балканы уже не находятся в фокусе внимания внешней политики США — их место заняли Китай и Россия. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель Евросоюза по Косово Вольфганг Петрич 22 января.

Балканы

По словам Петрича, кризис на Украине — непосредственный вызов для Байдена и Европы. Поэтому будущее косовского урегулирования во многом зависит от готовности Белграда и Приштины возобновить поиск решения, отметил он.

«Посол Кристофер Хилл (посол США в Сербии —ИА REGNUM) использует свой огромный опыт, который он приобрел в более сложных горячих точках, таких как Северная Корея и Ирак. Можно ожидать новых моментов в процесс диалога», — допустил Петрич в интервью издания «Косова пресс».

Петрич добавил, что президент России Владимир Путин «злоупотребляет открытыми вопросами, в том числе в регионе Западных Балкан, для проведения своей стратегии ослабления Европы».

«Я уверен, что лидеры стран Западных Балкан понимают — не надо зависеть от Москвы, надо наладить хорошие партнерские отношения с Брюсселем и важными столицами, такими как Берлин», — рассказал Петрич.

Напомним, что австрийский дипломат и политик Вольфганг Петрич в 1999 году выступал в роли главного переговорщика и специального представителя ЕС во время конференции в Рамбуйе о будущем Косово. С 1997 по 2002 год он занимал должность верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.