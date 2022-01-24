ООН доставила в Афганистан ещё $33 миллиона наличными
Кабул, 24 января, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Центральный банк Афганистана объявил, что получил ещё $33 миллиона наличными в рамках регулярных поставок гуманитарной помощи стране, передаёт 24 января Ariana News.
Афганистан
Сообщается, что денежные средства, выделенные ООН, были доставлены накануне в аэропорт Кабула и сразу переданы Международному банку Афганистана.
На минувшей неделе Центральный банк Афганистана получил от ООН денежную помощь в размере $32 миллионов.
Напомним, более месяца назад ООН объявила, что будет выделять по $20 миллионов в неделю в течение четырех месяцев, чтобы помочь решить проблему нехватки наличной ликвидности в Афганистане.