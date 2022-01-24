Рим, 24 января, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В 2020 году в Италии обанкротились около 7400 компаний, что почти в полтора раза меньше, чем в год, предшествовавший эпидемии (2019-й), сообщили в Центробанке Италии в понедельник, 24 января.

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Эксперты ЦБ полагают, что положительную роль сыграла поддержка правительства, оказанная бизнесу. Другие аналитики придерживаются мнения, что основная часть банкротств пришлась уже на 2021 год.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. В 2021 году восстановительный рост ВВП составил 6,2%.