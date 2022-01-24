Уотфорд, Великобритания, 24 января, 2022, 21:57 — ИА Регнум. 24 января главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Nazionale Calcio Клаудио Раньери

После двадцати туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Уотфорд», одержав лишь четыре победы и набрав четырнадцать очков, занимает девятнадцатое место в турнирной таблице чемпионат. Команда забила 23 мяча, при этом пропустив 40.

Клаудио Раньери возглавил «Уотфорд» 4 октября 2021 года. Ранее итальянский специалист тренировал «Наполи», «Фиорентину», «Валенсию», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Рому», «Интер», «Монако», «Лестер Сити», сборную Греции, «Фулхэм» и «Сампдорию».