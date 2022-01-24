Тюмень, 24 января, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В Тюменской области выявлен второй случай заражения штаммом «Омикрон». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил 24 января глава региона Александр Моор.

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Новый штамм коронавируса был выявлен у человека, который не выезжал из региона и у тюменского туриста.

«Делаем предположение, что «омикрон» в популяции циркулирует и набирает свою силу», — отметил Александр Моор.

Моор также сообщил, что на 24 января 2022 года в регионе привито взрослого населения более 80%. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет порядка 73%.