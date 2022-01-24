Рим, , 21:53 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 24 января, в Италии умерли 143 875 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 352 (днем ранее — на 227), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число подтвержденных носителей выросло на 77 796 (днем ранее — на 138 860).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 10 001 344 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены 2 709 857 человек (на 25 049 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 47,3 миллиона человек (более 78,6% граждан страны).