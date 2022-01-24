Рим, 24 января, 2022, 21:53 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 24 января, в Италии умерли143 875человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на352(днем ранее — на227), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на77 796(днем ранее — на138 860).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 001 344 — более 16% населения страны. В настоящее время заражены2 709 857человек (на25 049 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 47,3 миллионачеловек (более 78,6% граждан страны).