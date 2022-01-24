* запрещённая в России организация

Кабул, 24 января, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство одного из командиров радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Гульбеддина. Об этом сообщает 24 января информационное агентство «Мехр».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В распространённом заявлении говорится, что Гульбеддин был убит 23 января в Талукане, административном центре афганской провинции Тахар, одним из членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали данное заявление.

Источник в органах безопасности подтвердил изданию убийство муллы Гульбеддина, добавив, что нападавшие также забрали себе его оружие и снаряжение.